Inter, a breve la risposta di Skriniar? Il difensore ha assicurato una cosa. Con l’agente…

Da giorni la testa di club e giocatori è sulla Supercoppa. Niente distrazioni, in palio c'è il primo trofeo della stagione. Ma da domani inevitabilmente andranno chiarite molte situazioni in casa Inter, soprattutto quella di Milan Skriniar. Il club nerazzurro ha offerto allo slovacco un contratto da 6 milioni netti più bonus, alzando l’asticella dove più su non è possibile. "Skriniar sta tenendo il punto. Non dice no e non dice sì. Rinvia. Tiene l’Inter sulle spine come fa con gli attaccanti che provano a superarlo. Il Psg in estate è arrivato a sfondare quota 9 milioni. Quella offerta non è più sul tavolo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.