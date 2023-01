Ravezzani: “Skriniar, situazione stranissima. Dov’è la verità? Non capisco perché l’Inter…”

In collegamento con Telelombardia, Fabio Ravezzani ha espresso alcune considerazioni sulla situazione di Milan Skriniar , in scadenza di contratto con l'Inter:

"Quella di Skriniar è una storia stranissima, anche per le comunicazioni della società. Abbiamo letto tutto il contrario di tutto. Qual è la verità? Non capisco perché, contestualmente alla trattativa con il PSG, l'Inter non abbia rinnovato il contratto del calciatore".