È rientrato dopo il ko per l'infortunio che ha rimediato contro l'Atletico Madrid, nella partita di andata degli ottavi di Champions League, e tutti lo stavano aspettando. I tifosi che ormai non vogliono farne a meno e i compagni che ha accompagnato con un sorriso generosissimo tutte le volte che ha assistito alla partita dalla panchina. Marcus Thuram è tornato a giocare oggi, nel secondo tempo della gara contro il Genoa, dopo aver gioito insieme ad Asllaniper il suo gol sblocca partita.