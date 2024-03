Inter-Empoli, Sommer non è al cento per cento: gioca Audero

In serata però, e dopo l'allenamento della rifinitura di oggi pomeriggio, arriva un'indicazione totalmente opposta sul portiere. Non avrebbe recuperato al cento per cento e per questo nella gara di domani sera dovrebbe partire Audero dal primo minuto, come riferisce Biasin su X. Con lui, a difendere la porta nerazzurra, dovrebbero esserci Pavard (favorito su Bisseck), Acerbi (dopo la notizia della mancata squalifica) e Bastoni.