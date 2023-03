Onana via? L’Inter ha pronto il sostituto. “C’è un’idea che stuzzica. Investimento da 20 mln”

"Le contingenze economiche impongono scelte estreme e, di fronte a certe cifre, soprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare muro. E in Italia, precisamente ad Empoli, c’è già il sostituto perfetto per indossare i guanti di André. Guglielmo Vicario è l’idea che stuzzica maggiormente, in vantaggio su Marco Carnesecchi ora alla Cremonese. Il declinare di Handa e il sorgere della breve era Onana conferma quanto serva una guida sicura nella porta interista. Per questo, nell’eventuale post-André i dirigenti vorrebbero assicurarsi il miglior sostituto possibile. Vicario è così considerato pronto per stare in una grande: per lui si investirebbe la metà circa — dai 15 ai 20 milioni — di quanto ottenuto dal camerunese", spiega La Gazzetta dello Sport.