Inter, il nuovo stadio sarà a Rozzano: strada spianata, addio al progetto con il Milan

L'Inter fa sul serio: è notizia di ieri la concessione di un diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità di un nuovo impianto di gioco in un terreno situato a Rozzano , di proprietà della famiglia Cabassi. Il club nerazzurro, sostanzialmente, apre in maniera concreta all'ipotesi di abbandonare San Siro e Milano, con l'obiettivo di costruire un nuovo stadio. La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe di questo proceddo: "Il sorpasso era già cominciato da diversi mesi, complici le problematiche legate all'abbattimento del Giuseppe Meazza. Ora il progetto di casa Inter di costruire il nuovo stadio di calcio nell'area di Assago-Rozzano, però, ha un primo documento di pubblico dominio, nero su bianco".

"L'area in questione si trova a qualche centinaio di metri dal capolinea della linea verde M2 della metropolitana di Milano, oltre il confine con Rozzano e oltre la tangenziale Ovest: a oggi si tratta di un'enorme porzione di terreno agricolo che sembra avere le carte in regola per ospitare lo stadio che sostituirà San Siro per le partite interne dell'Inter. Con il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza che pare ormai inevitabile («Gravi conseguenze, le squadre se ne vanno», ha lamentato il Comune di Milano), il progetto Assago-Rozzano ha la strada spianata per essere quello preferito dalla famiglia Zhang".