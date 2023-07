Zhang: “Più giovane e più forte, questa è la mia Inter. Obiettivo seconda stella”

Zhang ha pranzato con la squadra e con Simone Inzaghi, al quale ha chiesto le prime impressioni sui nuovi. Proprio con gli ultimi arrivati il presidente si è fermato a scambiare qualche battuta, in fondo un modo per "fare famiglia". Ma poi si è scesi nel concreto. Il presidente si è infatti confrontato dal vivo con Piero Ausilio, il direttore sportivo sbarcato proprio ieri in Giappone, e via telematica con l'a.d. Beppe Marotta, rimasto a Milano. Si abusa spesso della parola vertice, in fondo il management nerazzurro ha confronti praticamente quotidiani. Ma quella di ieri è stata l'occasione di un report approfondito, anche alla luce delle prime indicazioni del precampionato in corso".