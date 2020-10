Suning, promessa a Conte: pronto un regalo dal mercato se l’Inter passa il girone di Champions

Il mercato dell’Inter si è concluso senza botti dell’ultimo giorno. Il tecnico Conte chiedeva un altro esterno da aggiungere alla sua batteria, ma l’affare Moses è saltato.Così il discorso è rimandato solo di qualche mese, a gennaio. Ma il regalo per Conte arriverà solamente a una condizione: l’Inter dovrà passare il girone di Champions e qualificarsi agli ottavi di finale.

“Quello di raggiungere gli ottavi, non una “mission impossible” stavolta, è il primo obiettivo della stagione ma – soprattutto – il primo jackpot per il bilancio societario, mai incassato finora nell’era Suning. Nel caso in cui Conte dovesse riuscirci, sarebbe premiato con l’arrivo di un altro titolare per la sua creatura. Difficile pensare che nel bel mezzo della stagione – in assenza di cessioni importanti – si possa dare l’assalto a Kanté, più facile invece tenere i radar ben accesi su quanto succede, sempre al Chelsea, intorno a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, considerato che entrambi sono stati messi in un angolo dall’arrivo di Ben Chilwell. Facile pensare che uno dei due possa partire. Qualora dovesse arrivare un titolare a sinistra, Young potrebbe essere un jolly per entrambe le fasce. Crocevia di tutte le scelte sarà l’adattamento di Perisic nel nuovo ruolo. Qualora il croato dovesse dimostrare piena affidabilità, probabilmente si penserebbe a puntare la corsia destra con un rincalzo affidabile. In caso contrario, sarebbe imprescindibile acquistare un titolare sulla corsia mancina”, rivela Tuttosport.