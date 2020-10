In Croazia – Inter: Perisic- Brozovic, poche richieste. Su Marcelo retroscena di mercato

In Croazia parlano della crisi del calciomercato dovuta al coronavirus e sottolineano come i giocatori croati non abbiano avuto molto mercato. Nell’articolo di Sportske quindi si parla anche dei due giocatori dell’Inter, Perisic e Brozovic. E a proposito del centrocampista si parla di un’ipotesi tutta nuova:

“Ivan non è stato riscatto al Bayern ed è tornato all’Inter per giocare da esterno sinistro, posizione che a 31 anni non è certo la sua opzione preferita anche se dice che è un enorme sfida per lui vincere lo scudetto con i nerazzurri. Brozovic sarebbe stato ceduto dall’Inter, non ha trovato un acquirente disposto a pagare quanto l’Inter aveva chiesto. Conte lo avrebbe mandato addirittura al Fulham per Zambo Anguissa e venti mln di euro, ma il giocatore ha rifiutato il club londinese. Anche il Bayern accostato a Brozovic non si è mai fatto avanti e non si è infiammata neanche la pista PSG”.

(Fonte: sportske.jutarnji.hr)