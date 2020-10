Conte, due Inter per puntare in alto. E da Suning è arrivato un forte segnale politico

Nainggolan. Il belga non è tornato al Cagliari, i due club non hanno trovato un accordo e ora è un elemento in più nella rosa di Conte. Da Eriksen a Sensi, fino a Vidal e anche. Il belga non è tornato al Cagliari, i due club non hanno trovato un accordo e ora è un elemento in più nella rosa di Conte.

“ Ora la palla passa al tecnico. Come ha dimostrato il finale della gara con la Fiorentina, Nainggolan può essere ancora un fattore in questa Inter. Però va recuperato soprattutto a livello psicologico considerato che (come prova la mancata convocazione per Roma) con la testa era già a Cagliari.