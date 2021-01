Inter, Suning deve sborsare 100 mln. “LionRock dirà addio, BC farà offerta per…”

E’ proprio sul più bello che Steven Zhang e Suning pianificano di vendere l’Inter. La squadra nerazzurra è reduce dal grande successo di domenica sera contro la Juventus, ma le voci sul futuro del club continuano a farsi sempre più insistenti. Il Giorno dà ulteriori aggiornamenti in merito, spiegando: “Secondo le stime che circolano ci sono 100 milioni di euro da sborsare tra stipendi arretrati, cartellini, spettanze varie. Una somma che non riguarda il solo bilancio in essere ma tutto quel che la società deve, il che significa poter dividere parte della torta su vari esercizi. Un consistente ammontare è però relativo a ciò che va pagato ora. Gli stipendi di luglio-agosto 2019, ad esempio, che verranno saldati entro metà febbraio. Quelli del resto della stagione su cui presumibilmente se ne saprà di più una volta che saranno definitivi i nuovi paletti per aiutare i club in difficoltà a causa della pandemia.

Uno scenario che favorisce chi in queste società ha soldi da poter investire. Come Bc Partners, da tempo impegnata nella due diligence dell’Inter. Un’operazione che richiederà ancora un po’ di tempo ma che sempre più probabilmente si chiuderà con un’offerta per la maggioranza delle quote. Uscirà di scena LionRock Capital, il fondo che detiene il 31% della società. Da capire se per mano di Suning (con un’eventuale permanenza da socio di minoranza) o del private equity londinese. La risposta, come detto, non dovrebbe arrivare così a stretto giro. Le contrattazioni si stanno confermando complesse, i cinesi vorrebbero uscirne con il danno minore possibile. Pur consci di una situazione in cui sarà quasi impossibile rientrare degli oltre 600 milioni investiti in quattro anni e mezzo”.