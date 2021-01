Cessione Inter, nuova opzione per Suning? “Riacquisterà il 31,05% in mano a LionRock se…”

“Se il discorso con BC Partners andrà avanti come tutto lascia pensare, Suning riacquisterà in tempi brevi il 31,05% delle quote in mano a LionRock. La stessa cosa l’ha fatta Thohir nel giugno 2016 quando si è preso il 30% di Massimo Moratti per cederlo (insieme alla maggioranza) al colosso di Nanchino”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito agli sviluppi societari in casa Inter. Il fondo di Hong Kong, nel febbraio 2019, aveva acquistato le azioni di Thohir, arrivando ad ottenere il 31,05% delle quote dell’Inter.

Ora Suning ha la facoltà, a sua volta, di acquistare il pacchetto in mano a LionRock proprio come fatto da Thohir nel 2016 che acquistò il 30% da Moratti salvo poi cedere la maggioranza proprio all’azienda di Nanchino. “Suning ha la facoltà di acquistare le azioni di LionRock a partire dal febbraio 2021 restituendo quella cifra (167,7 mln) più un “Put/Call Premium” ovvero… un extra, mentre LionRock ha la possibilità di rivendere alla famiglia Zhang il suo 31,05% entro la fine del 2024 sempre ricevendo indietro i 167,7 milioni più il “bonus” previsto. Il rapporto giuridico tra le parti fa dunque somigliare LionRock più a un finanziatore che a un socio: come se fosse stato Suning a ricomprare le azioni di Thohir con i soldi arrivati da LionRock”, commenta il CorSport.