In occasione dell'assemblea della Lega in programma il 29 marzo, i club di Serie A dovranno scegliere quale formato vogliono per la prossima Supercoppa italiana. Come sottolinea Repubblica, di sicuro si andrà di nuovo in Arabia Saudita, come previsto dal contratto. Ma non è certo che ci sarà ancora una final four come successo nell'ultima edizione oppure una finale unica.