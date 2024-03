L'Inter di Simone Inzaghi ha lavorato oggi alla Pinetina per preparare il posticipo di lunedì sera a San Siro contro l'Empoli. Il cammino verso la seconda stella della truppa nerazzurra prosegue con qualche intoppo, visto che non tutti saranno a disposizione dell'allenatore per la partita contro la squadra di Nicola.

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, infatti, Sommer e de Vrij sono tornati con delle noie fisiche dagli impegni con la Svizzera e l'Olanda. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, il portiere ex Bayern è più avanti nella condizione rispetto al difensore. Sommer, infatti, ha lavorato sì a parte, ma viaggia verso il recupero per l'Empoli. Sarà Inzaghi a decidere se schierarlo o se puntare su Audero, ma lo svizzero dovrebbe essere a disposizione. Discorso diverso, invece, per l'ex Lazio, che dovrebbe recuperare per la partita contro l'Udinese della settimana successiva (così come Arnautovic, che come l'olandese ha lavorato oggi a parte ad Appiano).