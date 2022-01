L’Inter cerca lo scacco matto alla Juve. La Supercoppa per aprire un ciclo

Battere la Juve e bissare la vittoria dello scudetto vorrebbe dire dare continuità al lavoro di Conte e guadagnare ulteriore fiducia

Si gioca questa sera la Supercoppa tra Inter e Juve . Dopo tanti anni i nerazzurri ci arrivano davanti e soprattutto da campioni d'Italia. L'Inter per confermarsi, la Juve per rilanciarsi, questa sera a San Siro.

"Inversione nei pronostici, perché Conte ereditò un’Inter staccata di 21 punti dalla Juve, mentre ora Inzaghi ne guida una che sta 11 punti (potenzialmente 14) più in alto. La Juve dei 9 scudetti, che ha trascorso un decennio da favorita perenne in ogni competizione italiana, stasera non può esserlo perché si presenta a San Siro con quel gap di campionato, ma soprattutto con una squadra sfigurata dalle assenze: Szczesny (scelta Allegri), Cuadrado e De Ligt (squalificati), Ramsey (Covid), Chiesa e Danilo infortunati. Bonucci e Dybala in panchina. Ed è proprio alla luce di questo divario e dell’inversione di ruoli che va tarato il valore psicologico della sfida e la ricaduta sul campionato. Per l’Inter, doppiare lo scudetto con il primo trofeo della nuova stagione significa ipotizzare l’apertura di un ciclo. Sconfiggere, magari con una prova dominante, la tiranna di pochi stagioni fa, vuol dire certificare una volta di più l’inversione di status. I faccia a faccia hanno sempre un peso speciale", analizza La Gazzetta dello Sport.