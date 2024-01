Inter, Thuram è da 10: capolavoro di Inzaghi, da solo ha sostituito Dzeko e Lukaku

Sostituiti Dzeko e Lukaku

"Thuram ha fin qui segnato la differenza nell'Inter in questa stagione: l'assalto ai tre trofei - il campionato in cui i nerazzurri sono la lepre, la Supercoppa che si decide lunedì e, perché no, anche la Champions — è più facile con uno così in rosa. Pensateci bene: è come se un giocatore solo avesse sostituito insieme Dzeko e Lukaku. Lui è riuscito in questa impresa. Più che cavatappi, allora. Marcus è un vassoio d'argento da mettere in tavola per fare bella figura. Sopra puoi appoggiarci di tutto. Puoi chiedergli di tutto, gli assist e i gol, lui li farà. In cambio, dall'Inter vuole solo una cosa: vincere".