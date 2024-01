Thuram, mancano solo 2 big da colpire. Cds: “E in Inter-Lazio fa un solo errore”

Ad aprire le danze in Inter-Lazio è stato il gol di Marcus Thuram, propiziato da uno splendido assist di Federico Dimarco. Sono straordinari i numeri del centravanti francese, come sottolinea il Corriere dello Sport: "La firma di Thuram. Ormai è diventata un’abitudine, quando si tratta di un big match. Poco cambia che si tratti di campionato o Supercoppa. E la Lazio, peraltro, l’aveva già sperimentato, in occasione della sfida dell’Olimpico. In quel frangente, il francese aveva chiuso i giochi nella ripresa, dopo il vantaggio nel primo tempo firmato dal suo “pard”, il socio Lautaro. Stavolta, invece, il numero 9 ha direttamente dato il là alle danze nerazzurre. Quelle danze che hanno stroncato e reso inoffensiva la squadra di Sarri, consegnando la finale di Supercoppa con il Napoli. Anche sbloccare le partite, è un’altra consuetudine di Tikus. L’ha già fatto 5 volte in stagione. E l’Inter ha sempre vinto. Come è puntualmente accaduto in tutte le 10 occasioni in cui ha “timbrato”. Insomma, anche un porta fortuna, oltre che un giocatore eccellente.