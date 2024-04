Che numeri all'ersordio!

"Nella stagione in cui capitan Lautaro ha trascinato la squadra vestendo i panni del capocannoniere, Thuram si è dimostrata la sua spalla ideale a livello di intesa sul campo e affinità nei movimenti. L'ex Gladbach ha lavorato sottotraccia durante l'estate in fase di rodaggio, poi con l'inizio del campionato è letteralmente esploso calandosi nei meccanismi della squadra e incidendo non solo con le reti, ma anche con gli assist e i rigori procurati grazie alle sterzate della casa. In tutto i gol stagionali sono 14, ma in Serie A dal 2004/05 l'attaccante transalpino (12 reti e 7 assist) è diventato il secondo interista ad aver segnato più di 10 gol e servito più di 5 assist nella sua prima stagione in massima serie. Tutto questo dopo un certo Samuel Eto'o nella mitica annata 2009/10".