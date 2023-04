Inter, Thuram rimane primo nome per l’attacco: attesa. Nuovo vertice con Firmino?

L'attaccante francese a breve deciderà la sua prossima destinazione: i nerazzurri rimanfono pienamente in corsa

Il mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è pronto a entrare nel vivo: ne è la prova il blitz del ds Piero Ausilio a Barcellona, che dimostra come la dirigenza nerazzurra sia vigile su più fronti. Per quanto riguarda l'attacco, da mesi il primo nome sulla lista è quello di Marcus Thuram, che a giugno lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero. Il francese, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere l'unico nuovo innesto del reparto avanzato interista: "Marcus Thuram è ancora oggi il primo obiettivo per l'attacco che verrà. Un giocatore pronto al definitivo salto di qualità dopo quattro stagioni al Borussia Mönchengladbach, nella quali è riuscito a mettersi in mostra anche in Champions League, proprio sfidando l'Inter nella fase a gironi".

Attesa per Thuram — "Giovedì il Borussia ha ufficializzato quello che tutti sanno da tempo: Marcus non rinnoverà il contratto e sarà libero di trovarsi una nuova squadra. E l'Inter resta un'ipotesi validissima, per tanti motivi, tra cui quella promessa di matrimonio non consumata a causa della sfortuna. Thuram era stato individuato da Marotta e Ausilio per il dopo Lukaku nel 2021. Era tutto fatto, ma Marcus si infortunò in quella che doveva essere l'ultima gara col Borussia: rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e addio Inter. I contatti, però, sono rimasti vivi nel tempo e l'Inter ha già recapitato la sua nuova offerta a Marcus. Che a breve dovrebbe decidere il suo futuro, mettendo fine alla telenovela. Su Thuram junior, ovviamente, ci sono molti club stranieri, ma l'Inter è in corsa e spera di spuntarla".

Firmino altra pista calda — "Nei piani nerazzurri, Thuram dovrà sostituire Correa (in uscita) ma qualora non si trovasse una quadra col Chelsea per un nuovo prestito per Lukaku, gli arrivi in avanti saranno due. Per questo, anche Firmino – che non rinnoverà con il Liverpool – resta una pista calda, con la dirigenza pronta al nuovo vertice con gli agenti".