Da Thuram a Firmino, da Retegui ad Aubameyang: i nomi per l’attacco dell’Inter

Con Dzeko in scadenza di contratto, Lukaku il cui prestito va ancora eventualmente discusso e Correa destinato all'addio, il reparto avanzato dell'Inter potrebbe andare incontro a una profonda rivoluzione. Tanti i profili esaminati dalla dirigenza nerazzurra, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'attaccante in cima alla lista dei desideri per un posto da titolare è Marcus Thuram, che ha già ufficializzato l'addio al Borussia Monchengladbach: il francese era stato vicinissimo al nerazzurro nel 2021, quando poi arrivò Correa proprio per un suo serio infortunio che fece saltare la trattativa. Il figlio d'arte di Lilian è una punta di primo livello europeo e per questo ci sono diversi club che lo stanno puntando come rinforzo a parametro zero. Per questo motivo non sarà semplice per l'Inter mettere le mani sul 25enne, ma le possibilità esistono e alcuni contatti ci sono già stati. È invece più complessa la strada che porta a Roberto Firmino, anche lui in uscita dal Liverpool di Jurgen Klopp: attira la possibilità di ingaggiarlo da svincolato, spaventa lo stipendio da Premier League.