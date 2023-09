Ts – Inter, è in corso la due diligence: imprenditori sauditi e cifre, i dettagli. Dal club…

Secondo quanto riporta Tuttosport, da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence sui conti dell'Inter da parte del fondo di emanazione saudita (sono sempre più gli indizi che si tratti di Investcorp) che ha presentato la sua offerta per il club a Raine Group. "Condizionale è d’obbligo perché dall’Inter, sull’argomento due diligence è arrivata una smentita. Di certo qualcosa si sta muovendo intorno al club di viale della Liberazione, considerato che da più parti, in ambienti finanziari e legali milanesi, viene confermato l’ingresso in scena di un interlocutore forte per Suning", sottolinea il quotidiano.