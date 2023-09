Offerta da 1,3 miliardi per l’Inter? Investcorp: “Non confermiamo né smentiamo”

La risposta di Investcorp — Il quotidiano Iqtisad Al Sharq ha contattato Investcorp per confermare l’accuratezza delle informazioni di Tuttosport. “Non confermiamo né smentiamo la notizia”, la risposta in merito. Mohammed Al-Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, nel 2022 in un’intervista al medesimo quotidiano aveva confermato il “significativo” interesse della sua azienda a investire nello sport, “soprattutto in società di calcio europee” e diceva di “essere ancora alla ricerca dell'occasione più adatta”.

Zhang al bivio — La maxi-valutazione dell’Inter è data dall’eco suscitata dall’ultima finale di Champions, che potrebbe però convincere la proprietà a restare ancora in sella all’Inter, in attesa di nuovi rilanci. I rapporti tra Suning e Oaktree – legate dal prestito in scadenza nel 2024 – sono molto profondi e vanno al di là di questa operazione. Il che conferma come l’ipotesi di un rifinanziamento del prestito sia sempre sul tavolo e come Zhang voglia prendersi tutto il tempo per prendere una scelta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.