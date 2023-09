Inter, gli stipendi 2023/24: dal più pagato Calhanoglu ai nuovi arrivati, -10% totale

L’Inter ha abbassato il proprio monte ingaggi per la stagione 2023/24: ecco quanto guadagnano tutti i giocatori nerazzurri

L’Inter ha abbassato il proprio monte ingaggi per la stagione 2023/24. Da 129 milioni di euro lordi, si è scesi a 117,8, fa sapere calcioefinanza.it. Il sito ha utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate in passato dalla Gazzetta dello Sport e integrato i salari dei nuovi calciatori. Ecco quanto guadagnano i nerazzurri (per gli stipendi lordi, sono considerati gli sgravi previsti dal Decreto Crescita).