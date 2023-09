Inter, Bastoni sempre più decisivo. Con la Fiorentina stabilito un record personale

Il difensore nerazzurro è un pilastro della squadra di Inzaghi. Una crescita esponenziale per il giocatore

Una crescita inarrestabile. Alessandro Bastoni è sempre più leader dell'Inter di Simone Inzaghi. Il difensore nerazzurro anche contro la Fiorentina è stato protagonista di un'ottima prestazione stabilendo anche un record personale come ricorda Opta.

Infatti il difensore "ha mandato al tiro 5 volte i compagni di squadra nel match contro la Fiorentina, primato di un giocatore nella partita e suo nuovo record personale di occasioni create in una singola gara di Serie A. Educato". Ancora una volta Bastoni si conferma come uno dei migliori in campo.