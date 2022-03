Inter, l’unico vice Brozovic è in Primavera: Inzaghi, coraggio o trova un piano B

Senza il centrocampista croato la squadra non gira: il tecnico lo sa, ma non è ancora riuscito a trovare una soluzione

Il tecnico nerazzurro, nelle (poche) occasioni in cui si è ritrovato a fare a meno di Brozovic, ha scelto di non derogare dal suo amato 3-5-2, sostituendo il croato con gli altri centrocampisti a disposizione: in cabina di regia si sono alternati Barella, Vidal e Vecino, sempre con risultati tutt'altro che soddisfacenti. Non per colpa loro, sia chiaro: semplicemente, non è il loro ruolo. Non presi in considerazione, per motivi diversi, Gagliardini e Sensi. La mancanza di un vero e proprio ricambio di Brozovic è un tema risaputo, e in viale della Liberazione si punta a colmare questa lacuna nel prossimo mercato. Ma, nel caso in cui il centrocampista croato dovesse saltare qualche altra gara da qui a fine stagione, il problema si ripresenterebbe.