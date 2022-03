Senza Brozovic l’Inter non gira: tre indizi fanno una prova. Cercasi vice-Marcelo

Tre indizi fanno una prova: l’Inter non gira senza Marcelo Brozovic. E Inzaghi ha bisogno di un altro regista

Tre volte senza Marcelo Brozovic, tre volte in difficoltà. L’Inter ha bisogno del suo regista per girare, tre indizi fanno una prova per La Gazzetta dello Sport. Ieri era out per infortunio, col Sassuolo (altro ko) per squalifica, la volta precedente in Coppa Italia con l’Empoli per ragioni di turnover. Simone Inzaghi negli ottavi di coppa lo aveva sostituito con Vecino (come ieri), col Sassuolo invece con Barella. “Se tre indizi fanno una prova, una soluzione andrebbe trovata”, sottolinea la rosea.