Quale futuro per Vidal? GdS: “Già arrivate tre offerte: la posizione dell’Inter”

Per Vidal scatta anche in automatico l'aumento di contratto nella prossima stagione ma le offerte per il cileno non mancano

Matteo Pifferi

Un rush finale per conquistarsi il futuro all'Inter: è questo l'obiettivo prefissato da Arturo Vidal. Il cileno, infatti, è pronto per tornare a disposizione di Antonio Conte ma intanto si inizia a discutere del suo futuro. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'ingaggio di Vidal, dal prossimo anno, passerebbe da 5 a 6,5 mln netti più bonus. "Un peso non indifferente, a cui i nerazzurri rinuncerebbero volentieri se Vidal non dovesse mandare segnali importanti nel rush finale di campionato", evidenzia la Rosea.

Vidal, ad oggi, ha segnato due reti e collezionato 30 presenze in stagione. Un rendimento non entusiasmante per un giocatore dal quale ci si aspettava oggettivamente di più sin dall'arrivo dal Barcellona. E, anche per questo motivo, il futuro di Arturo potrebbe essere lontano da Milano. "L’agente Fernando Felicevich, a fine marzo, fu chiarissimo sul futuro del centrocampista cileno. Una presa di posizione netta, che conferma la volontà di Vidal di non fallire l’ultima, grande esperienza di una carriera strepitosa: la conferma, però, dipenderà dalle idee della proprietà, che di fronte a un ingaggio di certo non leggero farà delle attente valutazioni. Nel frattempo Marsiglia, Galatasaray e Flamengo (alcuni dei club che si sono già informati) attendono", aggiunge La Gazzetta.