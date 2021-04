Inter, Perisic verso il rientro. “Ma ieri c’è chi ha rallentato per un problemino”

Il croato sta smaltendo l'infortunio ed è prossimo al rientro in campo: c'è chi, invece, ieri ha rallentato con l'aumento dei carichi di lavoro

E' cominciato il lavoro dell'Inter verso il big match di domenica sera del Maradona contro il Napoli. Antonio Conte può sorridere perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, è in procinto di recuperare un titolare indiscusso dopo settimane di assenza: "Ieri la Pinetina è tornata a sudare dopo i due giorni liberi concessi da Antonio Conte, premio per la vittoria contro il Cagliari e il filotto di dieci vittorie in A. Ieri hanno lavorato a parte sia Ivan Perisic che Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal.