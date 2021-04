Inter: Perisic, Kolarov e Vidal a parte. Il croato e il cileno vedono Napoli

I tre giocatori nerazzurri si sono allenati con sedute personalizzate ma due di loro dovrebbero comunque essere a disposizione

Conte valuterà le condizioni di Perisic in questa settimana di preparazione per la gara contro il Napoli . Il giocatore, nel giorno in cui l'Inter è tornata alla Pinetina, si è allenato a parte con Vidal e Kolarov. Ma il croato è più avanti rispetto agli altri due compagni. Era già stato convocato nella gara contro il Cagliari, ma poi non ha giocato.

Il cileno invece aveva saltato la gara contro i rossoblù e Conte aveva spiegato che aveva avuto dolore al ginocchio nella rifinitura e per quello aveva preferito non rischiarlo. «Era con noi negli spogliatoi per assistere alla partita, speriamo di recuperarlo presto», ha detto il mister. Probabilmente partirà con il resto della squadra per Napoli e sarà a disposizione per la panchina.