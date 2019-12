Vidal, l’Inter alza l’offerta: le nuove cifre! E c’è già la data del possibile esordio

Vidal. Vidal. Solo Vidal. Antonio Conte non vuole sentir parlare di altri rinforzi a centrocampo. Per il momento, la sua attenzione è tutta rivolta alla trattativa per il cileno. L’Inter è uscita allo scoperto già nel mese di dicembre, quando Beppe Marotta aveva parlato di affare possibile “a determinate condizioni”.

Un interesse mai smentito, ora diventato pressoché ufficiale con la denuncia del cileno e la risposta del Barcellona, che l’ha accusato di voler forzare il trasferimento. Pur senza fare nomi, il riferimento palese era proprio all’Inter.

Carte sul tavolo, quindi. E l’Inter gioca le sue. Al momento i 12 milioni per il prestito con diritto di riscatto non hanno convinto la dirigenza blaugrana, che chiede 20 milioni e punta alla cessione definitiva o comunque pensa più a un prestito con obbligo. Ecco allora che l’Inter, forte del sì del cileno, ragiona su una nuova offerta ed è pronta a salire a 15 milioni per un prestito che preveda l’obbligo di riscatto, svela oggi la Gazzetta dello Sport.

Quindici milioni e un acquisto che, per il Fair Play Finanziario, vale come un titolo definitivo. Il Barcellona, a questo punto, potrebbe capitolare e dare il via libera. Non in tempo per Napoli ma, in caso di sì catalano, c’è già la data del possibile esordio di Vidal con la maglia nerazzurra: sabato 11 gennaio 2020. A San Siro, alle 20:45, si gioca Inter-Atalanta. La data è cerchiata in rosso. La speranza interista è di avere anche Vidal tra i convocati.