Inter, accordo con Vidal: oggi l’agente incontra il Barcellona, uno il nodo da sciogliere

L’Inter è sempre più vicina ad Arturo Vidal: il centrocampista cileno ha pubblicamente rotto con il Barcellona, e il club nerazzurro stringe i tempi per portarlo al più presto alla corte di Antonio Conte.

Secondo La Stampa, nella giornata di oggi l’agente Fernando Felicevich, dopo aver trovato un accordo con la dirigenza interista a 5 milioni di euro a stagione fino al 2022, incontrerà i vertici del club catalano.

“Il manager Fernando Felicevich, che avrebbe già trovato un’intesa con l’Inter sulla base di 5 milioni annui fino al 2022, oggi avrà un nuovo incontro con i dirigenti spagnoli per smussare gli angoli della più complicata trattativa tra i due club. Il Barcellona non accetta infatti la proposta di prestito con acquisto prestabilito a 12 milioni di euro, discutendo non la formula ma il valore del riscatto che quantifica invece in 20 milioni“.