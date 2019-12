GdS – Vidal top ma sarebbe titolare in questa Inter? E l’eventuale fallimento di Godin…

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio, un’occasione da non perdere per l’Inter per poter regalare a Conte elementi in grado di alzare il tasso tecnico della squadra. Ecco il commento de La Gazzetta dello Sport:

“Servono alternative all’altezza dei titolari. Necessario un esterno sinistro: con Asamoah in difficoltà e Biraghi discontinuo. Marcos Alonso sarebbe utile. Anche in mezzo urge un rinforzo. Vidal è un top ma a chi toglierebbe il posto? Brozovic davanti alla difesa non ha alter ego, quanto manchi Barella si vede ora e pensare di rinunciare a Sensi e alle soluzioni offensive che offre sembra un’eresia. Da quando il play è KO, l’Inter, pur solida, gioca peggio. Dietro l’enigma Godin: tra Bastoni, D’Ambrosio e (forse) Darmian non si soffre troppo, ma l’eventuale fallimento dell’uruguayano sarebbe spiacevole”.