Inter, nome a sorpresa per l’attacco: Marotta e Ausilio stregati da Wahi. E occhio a Beto

"Dopo tanto tempo a bottega, i francesi vogliono parecchi soldi per privarsene, non meno di 30 milioni. Di Wahi se ne sono ovviamente accorti in tanti, anche in Premier dove avrebbe potuto esordire al Southampton se fosse andato in porto il trasferimento da ragazzino già nel 2018, Ora Elye ha uno status differente, ma non l’esperienza internazionale di un altro centravanti osservato dai nerazzurri: l’iraniano Mehdi Taremi, quasi 31enne del Porto e corteggiato pure dal Milan. Costa una ventina di milioni, prezzo abbordabile rispetto ai talenti più giovani, ma avrebbe qualità e titoli per fare il lavoro svolto dall’ultimo Dzeko. A completare il quadro, pure un attaccante meno esotico perché impegnato in A: Beto, portoghese dell’Udinese, piace anche se il costo di oltre 20 milioni non aiuta", spiega La Gazzetta dello Sport.