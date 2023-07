FCIN1908 / Cuadrado-Inter, la Curva Nord non gradisce: domani contestazione sotto la sede

Una delegazione della Curva Nord si presenterà sotto la sede dell'Inter per manifestare il proprio disappunto sull'arrivo di Cuadrado

L'Inter ha definito l'arrivo di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus. Un colpo all'improvviso, che ha sorpreso, per usare un eufemismo, i tifosi nerazzurri, molti dei quali non hanno ben digerito l'affare.