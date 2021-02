Inter, da domani l’uscita di Williams. “Un altro passo avanti nelle negoziazioni con Bc Partners”

Il dirigente dell'Inter si stava occupando della fase di analisi dei conti da parte del fondo interessato all'acquisto del club nerazzurro

"L’Inter ha dovuto aprire una linea di credito da 50 milioni per affrontare questi flussi di cassa difficoltosi. Suning per aumentare gli attivi rispetto ai passivi, negli ultimi sei mesi, ha deciso di convertire 55 milioni di prestiti da Nanchino in patrimonio netto, in modo da diminuire la quota di debito. I titolari dei due bond da 375 milioni complessivi vengono informati dell’uscita ufficiale dal club del direttore finanziario Tim Williams: scatterà da domani. Williams era rimasto per seguire la fase dell’analisi dei conti da parte di BC Partners. Secondo indiscrezioni, potrebbe andare a lavorare per Tifosy, la società inglese scelta come consulente da BC Partners. La sua uscita di scena definitiva potrebbe dimostrare che le negoziazioni con il fondo londinese hanno fatto un altro passo avanti".