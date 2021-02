Bellinazzo: “Inter, fondi hanno dato data limite a Suning. Il mercato cambierà così”

Il giornalista ha riassunto i principali temi legati al momento delicato che sta attraversando la proprietà nerazzurra, alla ricerca di nuovi finanziatori. Ecco i possibili scenari per quanto riguarda il mercato.

Nulla è ancora scritto per quanto riguarda la situazione Inter sul fronte proprietà. E mentre le trattative procedono, il pensiero dei tifosi corre già al mercato estivo. Proprio agli interrogativi dei tifosi ha cercato di rispondere Marco Bellinazzo live su Youtube: "Se dovesse andare in porto l'opzione prestito-ponte con in sella Suning credo che per quanto riguarda il mercato dell'Inter non possa accadere molto se non operazioni nell'ottica dell'autofinanziamento. Operazioni convenienti, parametri zero. Operazioni che non vadano ad incrementare il costo della rosa in maniera pesante e poi naturalmente qualche cessione. Con l'opzione cessione, invece, e con un partner e soldi freschi, (tenendo sempre conto che gli obiettivi sono abbassare i costi dell'11% e la ricerca equilibrio economico-contabile) tutto sarebbe più semplice. Tutti i soggetti interessati ad entrare come partner vogliono concludere non oltre il mese di aprile per completare tutte le procedure necessarie a concludere l'accordo, proprio per poter avere la possibilità di poter agire con meno paletti sul mercato. La prima opzione, quella con un controllo di Suning, piace alla proprietà cinese perché le restrizioni di Pechino potrebbero cambiare. E magari si tornerà ad investire sul calcio estero perché alla fine si tratta di investimenti che danno prestigio".