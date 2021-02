Suning, avanti in modo convincente con Bc Partners. “C’è data per la cessione Inter”

La proprietà cinese prosegue in modo convincente le trattative con il fondo e nei prossimi mesi potrebbe completare la vendita dell'Inter

Ieri è arrivata dalla Cina la notizia relativa a Suning che potrebbe cedere il 20-25% delle quote dell'azienda . Un aggiornamento che non colpisce direttamente l'Inter, ma che potrebbe portare delle novità anche per il club nerazzurro. Come ricorda Tuttosport "Oggi potrebbero arrivare ulteriori chiarimenti sulla situazione economica dell’Inter. Alle 11 è in programma una conferenza telefonica con gli investitori sui risultati del primo semestre dell’esercizio 2020-21 di Inter Media and Communication".

"In questo scenario di estrema incertezza, nel quale i problemi di Suning si aggiungono alla crisi della pandemia e alla stretta politica cinese sul calcio, appare sempre più irrealistico che il presidente nerazzurro Steven Zhang possa trovare una soluzione finanziaria per non dover cedere l’Inter. Il prestito-ponte e altri piani B sono di difficile realizzazione. Secondo indiscrezioni, le trattative con BC Partners stanno proseguendo in modo convincente. Difficile in questo momento trovare un’offerta migliore rispetto agli 800 milioni (più bonus legati al raggiungimento di obiettivi di squadra) proposti dal fondo londinese. Ora sembra solo questione di tempi. La vendita potrebbe essere ufficializzata a maggio per consentire a Suning di terminare la stagione che vede l’Inter in testa al campionato. D’altronde cinque anni fa il gruppo di Nanchino acquistò di fatto l’Inter ad aprile da Thohir, ma l’investitura ufficiale arrivò a fine giugno. Con un mese di anticipo rispetto a quella tempistica, potrebbe andare in scena anche il passaggio di consegne tra Suning e BC Partners", spiega Tuttosport.