Sottosegretaria Salute: “Ecco la via per far ripartire la Serie A. Anche la Germania ha dovuto…”

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha parlato al Gr Parlamento, durante “La politica nel pallone” della ripresa del calcio italiano: «In caso di una positività nella squadra bisogna immaginare la quarantena», ha detto. E ha aggiunto: «La Germania aveva assicurato all’inizio che non avrebbe sottoposto le squadre alla quarantena nel caso di una nuova infezione, ma come abbiamo visto sono partiti con 4 contagiati e in una settimana sono arrivati a 12. Del resto il virus si trasmette in 15 minuti di contatto».

-Quando potrà ripartire il campionato?

Non è giusto che risponda io a questa domanda. Lasciamo la parola al presidente del Consiglio e al ministro dello sport, Spadafora. Per il momento quello che possibile fare è preparare le premesse per la ripartenza del campionato, dunque fare gli allenamenti di squadra in sicurezza. Volere bene allo sport e al calcio significa volere bene agli atleti e quindi tutelarli nella loro salute. E poi vogliamo anche trasmettere un messaggio chiaro: possiamo rendere fattibile un qualcosa che qualcuno potrebbe contestare, ma a condizioni molto rigorose. Perché è proprio il rigore dei comportamenti a doverci portare nella fase 3, abbassando sempre più l’indice di riproduzione del virus.

QUESTIONE RITIRI – «E’ stata individuata una possibile via d’uscita tecnica per la ripresa degli allenamenti del calcio, sostanzialmente quella di una ‘bolla sterile’ nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus: e dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia. Questa scelta tutelerà i calciatori ma chiederà loro un grande sacrificio, un isolamento assoluto e un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Calcio. Così potrebbero iniziare, dentro questo ambiente, gli allenamenti di squadra», ha sottolineato.