Zanetti: “Inter, è stato un anno difficile. Lautaro punto di riferimento. Il Benfica…”

Lautaro Martinez si è ritagliato uno spazio importante all'Inter. L'attaccante nerazzurro indossa la 10 ed è un punto di riferimento per la squadra. Intervistato da Madero Sports, Javier Zanetti spende belle parole per il Toro: "Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione che avevamo con Lauti. Oggi è un punto di riferimento importante, è cresciuto molto e ha una grande maturità. Il senso di appartenenza di Lautaro all'Inter si fa sentire".