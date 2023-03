GdS – Correa ai saluti, crisi Dumfries: Inter, valutazione scesa di 64 mln. E Asllani…

Una delle scelte che non hanno portato i risultati sperati è stata quella di Correa, arrivato dalla Lazio per 30 milioni più bonus nell'estate dell'addio di Lukaku e dopo l'infortunio di Thuram.

Il Tucu non è mai stato un fattore: "1.023 minuti in tutta la scorsa Serie A, sei gol divisi in tre doppiette. I numeri di questo campionato sono persino peggiori: 438 minuti e tre gol, in casa con Spezia, Cremonese e Sampdoria".