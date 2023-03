Kessie, la proposta dell’Inter: ma il Barça alza il muro. Questa l’opzione percorribile

Nel calcio alcune situazioni cambiano in fretta. È il caso di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano era finito ai margini nella prima parte di stagione, ma adesso è diventato un giocatore su cui fare affidamento per Xavi. Questo, ovviamente, potrebbe anche cambiare il futuro di Kessie su cui l'Inter sembra decisa a puntare. "Qualche mese fa, quando il procuratore di Kessie, Atangana, aveva bussato, l’Inter aveva aperto la porta con interesse, fissando però alcune condizioni: il prestito come formula per farlo arrivare a Milano e una parte dell’ingaggio da 6,5 milioni pagato dal Barcellona", sottolinea il Corriere dello Sport.