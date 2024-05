Ospite del corso in Comunicazione sportiva nell’auditorium dello Iulm, il vicepresidente nerazzurro si è soffermato sul futuro di San Siro

Ospite del corso in Comunicazione sportiva nell’auditorium dello Iulm, Javier Zanetti si è soffermato sul futuro di San Siro. "È la casa del calcio a Milano. È uno stadio imponente. Ha ospitato pagine storiche del calcio mondiale. San Siro sarà sempre San Siro", esordisce il vicepresidente nerazzurro. "Per prima cosa bisogna arrivare a una soluzione. “Si ristruttura”, “si va fuori da Milano”, “bisogna fare un nuovo stadio”, poi quando dici ok ti mettono mille paletti. Sono ormai cinque anni".