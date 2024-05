Joaquin Correa tornerà all’Inter. È questa una delle conseguenze - in chiave mercato - della vittoria dell’Atalanta contro il Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League. Con l’eliminazione della squadra francese, gli uomini di Gasset hanno perso l’ultima occasione per qualificarsi alla prossima Champions League (che avrebbero ottenuto in caso di vittoria della coppa), considerando la loro nona posizione in campionato a due giornate dal termine della competizione. Data la mancata qualificazione, la clausola dell’obbligo di riscatto di Correa dall’Inter di 10 milioni non è più valida. Il giocatore, dunque, tornerà a Milano al termine della stagione. E poi?