"Barella ha sorpassato e pare destinato al primo annuncio ufficiale che riguarda il futuro. Sul tempo dovrebbe battere pure il prossimo rinnovo di Inzaghi, l’architetto di questa Inter a misura di Nicolò. A volerlo a Milano per primo era stato Antonio Conte: lo stesso ex tecnico aveva forgiato l’anima bellica di Barella in quel biennio interrotto dopo lo scudetto numero 19, ma con lnzaghi il rendimento del ragazzo lì in mezzo è perfino cresciuto. Il nerazzurro si trova a meraviglia in un calcio forse meno intenso, ma con una maggiore qualità tecnica e di palleggio. In fondò, il numero 23 sa fare tutto: assalta l’area alla baionetta, ma cuce sullo stretto come pochi altri".

"Di incontri con il suo agente, Alessandro Beltrami, non ne sono serviti poi tanti. Nella testa di Barella, in fondo, c’è sempre stata l’Inter e questo ha agevolato il lavoro dei dirigenti. A Madrid il 13 marzo, prima della tremenda delusione del Metropolitano, c’era stato tempo per un altro faccia a faccia che aveva, di fatto, risolto la partita. Oltre all’amore per il club, in questa decisione conta anche la bella famigliola messa su a Milano e per il momento non intenzionata a spostarsi. C’è infatti una novità in arrivo, un maschio dopo tre femmine. Insomma, Nick è immerso mani e piedi nel nerazzurro e, anche se per le strade del calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo, lui si immagina davvero qui fino al Mondiale americano del 2026 e oltre", aggiunge Gazzetta.

