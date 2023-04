Inter, Zanetti: “Benfica grande squadra, ma noi vogliamo arrivare fino in fondo”

"Al sorteggio abbiamo reagito con consapevolezza che il Benfica è una grande squadra. In questa Champions sta facendo molto bene e dovremo preparare queste due partite nel migliore dei modi. Hanno giocatori di grande qualità ed esperienza, oltre a una mentalità vincente che stanno dimostrando sia in campionato che in Champions. Sarà una partita complicata. Noi speriamo di arrivare più in alto possibile. Sappiamo che non sarà semplice, perché la Champions League è una competizione di dettagli. Ma faremo il possibile per arrivare fino in fondo".