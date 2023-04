Smalling, nessuna risposta alla Roma: senza rinnovo l’Inter è pronta ad accoglierlo

Smalling resta un nome caldo per l'Inter. Il difensore inglese, non ha infatti ancora dato una risposta all'offerta di rinnovo della Roma

Quello di Chris Smalling resta un nome caldo per il mercato dell'Inter. Il difensore inglese, 33 anni, non ha infatti ancora dato una risposta all'offerta di rinnovo della Roma, che vorrebbe prolungare il contratto in scadenza a giugno. Secondo Il Messaggero, i nerazzurri sarebbero pronti ad accoglierlo a Milano in caso di mancato prolungamento con i giallorossi: