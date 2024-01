Zhang, avanti col rifinanziamento. Ma ora la Supercoppa: “In contatto con dirigenza e giocatori”

"In attesa di finalizzare la pratica, Steven vuole però una nuova aggiunta in bacheca. Non a caso, è in contatto con dirigenti, allenatore e qualche giocatore, su tutti Lautaro. Si è informato della logistica a Riad e della comodità della sistemazione: nello stesso albergo dove è ora Inter, c’era anche lui l’anno passato, quando strappò la Supercoppa al Milan. Stavolta servirà prima passare da una semifinale contro la squadra del collega Lotito, a differenza sua embedded con la Lazio in Arabia. Non c’è poi una data certa per il ritorno di Zhang a Milano: il 4 febbraio a San Siro arriva la Juve e poi il 20 tocca all’Atletico, normale fare un (doppio) pensiero da Nanchino", aggiunge Gazzetta.