Sono ore caldissime in casa Inter per definire il futuro societario. Steven Zhang ha tempo fino alla mezzanotte tra domani e dopodomani per restituire il prestito con tanto di interessi.

"Il tempo è un fattore fondamentale in questi giorni e per ogni granello di sabbia che cade nella parte inferiore della clessidra, l'Inter è sempre più lontana da Suning e dall'attuale presidente Steven Zhang. Il silenzio prende la forma di una sentenza man mano che si protrae e a valle c'è Oaktree pronta ad accogliere a braccia aperte il club che ha sostenuto finora con il finanziamento da 275 milioni di euro concesso alla holding Grand Tower. Il dado non è tratto, non ancora, ma le scadenze incombono in una tabella di marcia tutt'altro che benaugurante dalle parti di Nanchino", si legge su La Gazzetta dello Sport.