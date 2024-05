"Lautaro con la dichiarazione a Dazn ha lanciato il messaggio alla società, sono un po' stufo di aspettare. Non è un messaggio ai tifosi, gli sono state fatte promesse ma i tempi sono stati disattesi. Sta facendo quello stufo e arrabbiato, è normale e ci sta. Ecco cosa significano le sue parole. E' un messaggio alla società, ho aspettato tanto ma non rimandiamo più. Da adesso, non da domani, facciamo quello che dobbiamo fare. A breve ci sarà un incontro, in quest'incontro dice di chiudere le cose. La firma può arrivare anche tra una settimana o 15 giorni. Nel prossimo incontro non facciamo che ci dobbiamo rivedere ancora. Se Lautaro non va verso l'Inter, l'Inter a Lautaro 10 mln non glieli dà"