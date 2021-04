Inter, torna Zhang: 5 punti da chiarire. Suning serena: le novità societarie

Il presidente nerazzurro Steven Zhang è atteso a brevissimo in Italia: queste le ultime sul futuro societario

Marco Astori

E' sempre più vicino ormai l'arrivo in Italia di Steven Zhang. Non si sa però ancora la data nella quale il presidente dell'Inter, atteso a Milano da diverse settimane, sarà a San Siro: certo è, però, secondo La Gazzetta dello Sport, che sarà al fianco della squadra nel giorno dei festeggiamenti dello scudetto, ovviamente in caso di vittoria. "Un titolo atteso con trepidazione anche a Nanchino, da un gruppo che ha accusato anche nei conti l’effetto Covid e che anche per questo darebbe un valore speciale a quello scudetto che manca da 11 anni. In una stagione così complicata, sarebbe un motivo di orgoglio enorme ma anche la dimostrazione di come i cinesi siano riusciti ad andare oltre le tante difficoltà. Appena operativo, Steven però dovrà sciogliere almeno cinque nodi da cui dipende il futuro dell’Inter: questione finanziaria, stadio, main sponsor, progetto sportivo e Conte", scrive la Rosea.

Il futuro del club

Il quotidiano si sofferma poi sulla questione legata al futuro societario: "Dopo il momento più difficile a fine inverno, quando sembrava che Suning fosse spalle al muro e costretta cedere, ora è tornato il sereno. Un finanziamento permetterà di far fronte alle necessità più impellenti. Ma resta da capire se poi al resto penserà un socio di minoranza, che rileverebbe le quote attualmente in mano a Lion Rock (31,05%). O la stessa Suning, confidando sull’annunciata ripresa boom in Cina e sulla possibilità che il governo centrale di Pechino riveda almeno in parte le direttive contro gli investimenti all’estero in settori ritenuti non strategici. Anche perché, a differenza dello Jiangsu, l’Inter rappresenta un 'ponte' sul mercato occidentale. La certezza è che prima o poi servirà una ricapitalizzazione.

Anche se Suning avrebbe ancora un piccolo margine convertendo il residuo dei prestiti in conto capitale in modo da restare sopra alla soglia del codice civile, la sostanza infatti è che il gruppo Inter è sotto patrimonializzato e necessita appunto di iniezione di liquidità da parte dei soci, anche alla luce delle spese per la stagione successiva. Al momento, forte delle entrate garantite dalla partecipazione alla Champions, Suning ha progetti ambiziosi. Resta l’anomalia - lo insegnano le stesse cessioni nerazzurre da Moratti a Thohir e poi dal tycoon indonesiano ai cinesi - di un socio di minoranza che investe centinaia di milioni per non avere le leve del comando. Ma un fondo (con gli americani di Fortress in pole position) potrebbe avere l’interesse a investire su un club che - soprattutto con la prospettiva del nuovo stadio - potrebbe comunque garantire un guadagno. Stesso ragionamento che in fondo può fare la stessa Suning", conclude Gazzetta.it.